"فيفا" ينفي تدخل رئيسه فى انتخابات الاتحاد الافريقي

المغرب ينهي أزمة أسر سورية عالقة على حدود الجزائر

الأمم المتحدة تدين هجوما استهدف فندقا بباماكو

من هو محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الجديد

السعودية: محمد بن سلمان ولياً للعهد خلفا لبن نايف

اتفاق ينهي خلاف باريس وواشنطن حول "جيش الساحل"

مباحثات بين موريتانيا والمملكة المتحدة في نواكشوط

موريتانيا: الشيوخ ينصبون لجنة التحقيق في الصفقات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الأمم المتحدة تدين هجوما استهدف فندقا بباماكو https://t.co/vgjvs5kUW5الأمم-المتحدة-تدين-هجوما-استهدف-فندقا-بباماكو_a35249.html
الاربعاء 21 يونيو - 12:04
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | من هو محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الجديد https://t.co/vgjvs5kUW5من-هو-محمد-بن-سلمان-ولي-العهد-الس… https://t.co/6wJruL03Vb
الاربعاء 21 يونيو - 06:19
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

"فيفا" ينفي تدخل رئيسه فى انتخابات الاتحاد الافريقي


صحراء ميديا+وكالات
الاربعاء 21 يونيو 2017 - 10:26



"فيفا" ينفي تدخل رئيسه فى انتخابات الاتحاد الافريقي
مواضيع ذات صلة

 
نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، امس الثلاثاء المعلومات التي تحدثت عن فتحه تحقيقا بحق رئيسه السويسري جاني انفانتينو بشأن دوره في انتخابات الاتحاد الافريقي للعبة.
 
وذكر فيفا أن الرئيسة الجديدة للجنة الأخلاق التابعة للسلطة الكروية العليا، الكولومبية ماريا كلاوديا روخاس، "أكدت أنه في كل الملفات التي سلمت لها لا توجد أي تحقيقات مفتوحة أو إجراءات تحقيقية تتعلق برئيس فيفا".
 
وتابع بيان الاتحاد الدولي "أنه من مصلحة فيفا ان لا تتعطل اعمال لجنة الأخلاق من خلال تخمينات من أي نوع، لذلك سيحجم "فيفا "عن التعليق أكثر على تكهنات لا أساس لها وسيركز عوضا عن ذلك على تقديم معلومات ملموسة".
 
وجاء بيان فيفا رداعلى ما كشفته مصادر لوكالة فرانس برس على أن رئيس غرفة التحقيق السابق في لجنة الأخلاق السويسري كورنل بوربيلي كان قد فتح تحقيقا في دور الرئيس السويسري لفيفا في انتخابات الاتحاد الافريقي في آذار/مارس، والتي فاز فيها رئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد على حساب الكاميروني عيسى حياتو الذي وصلت عهدته  إلى 29 عاما.
 
وكانت مصادر عدة معنية بكرة القدم، أفادت في وقتها أن  انفانتينو كان داعما غير معلن لأحمد،  كما اعتبر بعد فوز الأخير في الانتخابات، أن افريقيا صوتت "من أجل التغيير".
 
وأوضح مصدر مقرب من فيفا أن التحقيق فتح على خلفية "عناصر" بعث بها ممثلون للاتحادات الافريقية، وأن اللجنة قامت باستدعاء عدد من الشهود، إلا أن الشهادة المقررة لواحد منهم على الأقل ألغيت بعدما قرر مجلس فيفا في أيار/مايو عدم تجديد ولاية بوربيلي ورئيس الغرفة القضائية في اللجنة الالماني هانس-يواكيم ايكرت.
 
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية ،فان  انفانتينو  وعد عددا من مسؤولي الاتحادات الافريقية بتسريع المساعدات المخصصة لهيئاتهم الكروية، في حال صوتوا لصالح أحمد في الانتخابات.
 
وأفاد مصدر ثان مقرب من فيفا "كان سرا لم يخف على أحد أن الرئيس جاني انفانتينو والأمينة العامة (السنغالية) فاطمة سامورا قاما بكل ما في وسعهما لانتخاب أحمد أحمد".
 
وأشار هذا المصدر إلى أن انفانتينو كان راغبا في إبعاد حياتو عن منصبه، بسبب عدم دعمه له في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي في شباط/فبراير 2016، في مواجهة رئيس الاتحاد الآسيوي البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة.
 
وفاز أحمد (57 عاما) في الانتخابات بنيله 34 صوتا مقابل 20 لحياتو (70 عاما) الذي كان يتولى منصبه منذ العام 1988، في الانتخابات التي أقيمت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
 


الكلمات المفتاحية : الفيفا, انفانتينو. الاتحاد الافريقي
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة