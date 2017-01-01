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فيلم سوري يحصد جائزة مهرجان نواكشوط للفيلم القصير


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 29 يوليوز 2017 - 16:59



فيلم سوري يحصد جائزة مهرجان نواكشوط للفيلم القصير
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أسدل الستار على الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي للفيلم القصير (نواكشورت) في موريتانيا، مساء الخميس الماضي، بفوز الفيلم السوري (على سطح دمشق) بجائزة المسابقة الدولية.
 
الفيلم إخراج المهند كلثوم وبطولة لينا حورانة ووسيم قزق ولارا بدري وعامر العلي وهنوف خربوطلي ويامن سليمان وحمادة سليم ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما.
 
ويتناول الفيلم حكاية جيل يعيش حياته افتراضيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعدما عجز عن مواكبة واقعه الحقيقي نتيجة ظروف الحرب في سوريا وتأثيراتها السلبية عليه.
 
ضمت المسابقة الدولية للمهرجان 12 فيلما من المغرب والجزائر وليبيا ومصر وسوريا والسعودية وإيران والولايات المتحدة وفرنسا والسنغال.
 
وفي المسابقة الوطنية للأفلام الموريتانية التي ضمت 16 فيلما فاز فيلم (تلفزيون) للمخرج موسى ديكو بجائزة أفضل فيلم روائي فيما فاز فيلم (كوة) للمخرجة آمال البخاري بجائزة أفضل فيلم وثائقي.
 
وقدمت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (الصندوق الأول) إخراج مي مصطفى.
 
وكرم المهرجان في حفل الختام الذي أقيم في دار الشباب القديمة بالعاصمة نواكشوط المصور والمونتير السينمائي المختار ولد إبراهيم والإعلامية والمخرجة هولي كان.
 
تأسس المهرجان الدولي للفيلم القصير (نواكشورت) في 2006 وتنظمه دار السينمائيين الموريتانيين.
 


الكلمات المفتاحية : ثقافة, سينما, فيلم
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