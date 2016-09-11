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في ذكرى "11 سبتمبر".. القاعدة تتوعد بما هو أسوأ


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 11 سبتمبر 2016 - 11:07



في ذكرى "11 سبتمبر".. القاعدة تتوعد بما هو أسوأ
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هدد زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في شريط فيديو نشرته حسابات تابعة للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، الولايات المتحدة بتكرار أحداث 11 سبتمبر "آلاف المرات"، متوجها إلى المسلمين بالقول إن "طريق الخلاص هو الدعوة والجهاد".
 
وقال الظواهري في شريط فيديو استمر حوالي عشرين دقيقة ونشر بمناسبة مرور خمس عشرة سنة على ما تسميه القاعدة بغزوات الحادي عشر من سبتمبر: "رسالتنا إلى الأميركان واضحة كالشمس قاطعة كحد السيف"، مضيفا: "طالما استمرت جرائمكم، ستتكرر أحداث الحادي عشر من سبتمبر آلاف المرات".
 
وقال إن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 جاءت نتيجة لـ"جرائم" الأميركيين ضد المسلمين في فلسطين وأفغانستان والعراق والشام ومالي والصومال واليمن والمغرب ومصر.
 
من جهة أخرى، توجه الظواهري إلى "الأمة المسلمة" قائلا "طريق الخلاص هو الدعوة والجهاد".
 
وفجرت مجموعة عناصر القاعدة في 11 سبتمبر طائرات في برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وفي مقر وزارة الدفاع الأميركية في واشنطن وفي ولاية بنسلفانيا، ما خلف حوالي ثلاثة آلاف قتيل في هجمات تبناها تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن حينها.
 
قتل بن لادن فجر 2 مايو 2011 في أبوت آباد، الواقعة على بعد 120 كلم عن إسلام أباد، في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية ونفذها الجيش الأميركي واستغرقت 40 دقيقة.
 
وتأتي تهديدات خلفه أيمن الظواهري بينما تراجع نشاط القاعدة مع تصاعد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي يسيطر على مناطق من العراق وسوريا وليبيا.
 


الكلمات المفتاحية : 11 سبتمبر, القاعدة, الولايات المتحدة


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