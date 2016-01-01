قابلات موريتانيا يرفضن قطع رواتبهن أثناء التكوين



نظم اتحاد القابلات الموريتانيات، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة الصحة طالب خلالها القابلات بالتراجع عن قرار قطع رواتبهن أثناء فترة التكوين.



وندد المحتجات في وقفتهن بما قلن إنه "تجاهل الوزارة لمطالبهن العاجلة والملحة"، كما رفعن عدة شعارات تطالب بإلغاء المرسوم 082/2016 المتعلق بتبسيط وملائمة أجور موظفي الدولة.



وأكد المشاركات في الوقفة على رفضهن لقطع رواتب القابلات أثناء فترة التكوين.



ودعا المتظاهرات إلى ضرورة فتح مدرسة عليا للقابلة، على غرار الحاصل في دول المنطقة، كما شددن على ضرورة زيادة رواتبهن الأساسية ومكملاتها، ورفع علاوتي الخطر والمداومة وتعميم صرف الأخيرة.

