قابلات موريتانيا ينددن بإقرار نظام أسلاك الصحة



طالب اتحاد القابلات الموريتانيات اليوم الثلاثاء برفض إقرار نظام أسلاك الصحة بغير الصيغة التوافقية، شاجبا المرسوم 082/2016 المتعلق بتبسيط وملاءمة أجور الموظفين، الذي حرمهن من المستحقات المالية للتقدمات.



وندد اتحاد القابلات فى وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بنواكشوط، بما وصفه مماطلة الوزارة في تحقيق أي من بنود العريضة المطلبية للقابلات.



وحملت اللافتات المرفوعة في الوقفة شعارات أخرى تطالب بزيادة العلاوات، كعلاوة الخطر والمداومة الليلية وغيرها من المطالب.



ودعت القابلات الجهات المعنية إلى الإسراع بتحسين ظروفهن المادية والمعنوية، مؤكدات في الوقت نفسه على عزمهن مواصلة أنشطتهن النضالية المشروعة التي بدأنها منذ أسابيع والرامية إلى تحقيق مطالبهن وانتزاع حقوقهن