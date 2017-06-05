قادة "إيكواس" يدعون موريتانيا لطلب العضوية



طلب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أمس الأحد، من موريتانيا التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة لتتمكن من الاستفادة من جميع الحقوق والامتيازات المخولة لوضع البلد العضو.



جاء ذلك خلال القمة الـ51 للمجموعة التي انعقدت أمس بعاصمة ليبيريا مونروفيا، والتي ناقشت اتفاقية شراكة وقعها الإيكواس مع موريتانيا شهر مايو الماضي بنواكشوط.



وكانت موريتانيا غادرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في العام 2000، قبل أن توقع مطلع شهر مايو الماضي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الايكواس" اتفاق ارتباط، يهدف إلى تحقيق جملة المزايا التنموية والاقتصادية لموريتانيا وللمجموعة الاقتصادية.



ويغطي الاتفاق الجديد أربعة مجالات أساسية تشمل حرية تنقل البضائع، وحرية تنقل الأشخاص، والخدمات، والرساميل، بين موريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.



من جهة أخرى أعطت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تضم 15 بلدا، موافقتها المبدئية على طلب انضمام المغرب اليها، حسبما ورد في البيان الختامي.



كما طلبت القمة بمنح جمهورية تونس صفة العضو المراقب، وأعطت تعليماتها لمفوضية المجموعة باتخاذ التدابير للتأكد من كون جميع القواعد والمساطر المرتبطة بصفة العضو المراقب قد تم اعتمادها.



ووجه قادة إيكواس الدعوة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، لحضور القمة العادية المقبلة في التوغو شهر دجنبر المقبل.

