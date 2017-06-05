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قادة "الإيكواس" يبحثون شراكة موريتانيا مع فضاء المجموعة


وكالات+صحراء ميديا
الاثنين 5 يونيو 2017 - 02:34



قادة "الإيكواس" يبحثون شراكة موريتانيا مع فضاء المجموعة


  
 
سيبحث قادة  دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" فى القمة التى  انطلقت أمس الأحد بالعاصمة الليبيرية، مونروفيا، اتفاق شراكة موريتانيا مع فضاء المجموعة.

 
 وكانت موريتانيا قد  وقعت  مطلع شهر مايو الماضي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الايكواس" اتفاق ارتباط، يهدف الى تحقيق جملة المزايا التنموية والاقتصادية لموريتانيا وللمجموعة الاقتصادية.
 

ويغطي الاتفاق أربع مجالات أساسية تشمل حرية تنقل البضائع، وحرية تنقل الأشخاص، والخدمات، والرساميل، بين موريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والتي يبلغ عدد أعضائها خمسة عشر دولة.
 
 
وجرى حفل افتتاح القمة ال51 ل(سيدياو) برئاسة رئيسة ليبيريا، وحضور رؤساء السنغال وبوركينا فاسو ومالي وغينيا وكوت ديفوار وغانا وغامبيا وسيراليون وبنين. كما يشارك في القمة رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مارسيل دو سوزا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا والساحل محمد بن شمباس، والمفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
 

وسيبحث القادة الأفارقة سلسلة تقارير، ومن ضمنها التقرير الخاص والتقرير المرحلي لسنة 2017 لرئيس مفوضية المجموعة، مارسيل دو سوزا، وكذا تقارير الدورة العادية ال78 لمجلس الوزراء، والدورة ال38 لمجلس الوساطة والأمن، وكذا تقرير اللجنة الوزارية المختصة حول الإصلاح المؤسساتي.
 
 

وستتوج هذه القمة بتلاوة البيان الختامي واختيار تاريخ ومكان انعقاد دورتها ال52.


الكلمات المفتاحية : موريتانيا ، الايكواس ، شراكة افريقيا
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