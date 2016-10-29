قادة المعارضة: مسيرتنا ضخمة وتعديل الدستور "خيانة"

خيانة عظمى



من جهة أخرى قال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد محمود ولد لمات، إن أي تعديل للدستور في ظروف الانقسام الحالية يعد "خيانة عظمى" من طرف رئيس البلاد الذي يجب أن يكون "على مسافة واحدة من الجميع".



وأوضح ولد لمات خلال مسيرة المنتدى أن "المس بالدستور في هذه الفترة التي تشهد انقساما سياسياً، خيانة عظمى من طرف رئيس الدولة، لأن رئيس الدولة يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع".



وأضاف: "نحن الأغلبية والمس بالدستور من دون حضورنا يعتبر خيانة عظمى"، قبل أن يشير إلى أن المعارضة "لا ترفض الحوار ولكننا نريد حواراً جاداً ويهدف لإصلاح موريتانيا وليس حوارا مسرحية لالتفاف على الدستور وإرادة الشعب الموريتاني"، على حد تعبيره.



وبدأ ولد لمات كلمته بالاعتذار غياب أحمد ولد داداه عن المسيرة بسبب وجوده خارج البلاد.



وأضاف معلقاً على عودة التكتل لأنشطة المنتدى: "هذه الأرضية التي تجمعنا هي نفسها التي كانت تجمعنا في الماضي حول قضايا موريتانيا الكبرى العالقة، المشاكل التي كانت موجودة وجمعنا النضال من أجلها ما تزال موجودة"، ولكنه قال: "اليوم يجمعنا موضوع آخر أخطر من كل ذلك، إنه البطش بالدستور والتلاعب بمقدسات الأمة وبمقدراتها ورموزها، لا يمكن السكوت على هذا البطش".

