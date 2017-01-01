قادة المعارضة يتوجهون إلى مجلس الشيوخ

موريتانيا: مظاهرة نسوية ضد تعديل الدستور

موريتانيا: الشرطة تحاصر مبنى مجلس الشيوخ

فيديو: حزب يتحدث عن عمليات تزوير في الاستفتاء

مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث سير

موريتانيا: الشيوخ يعتصمون ويدعون البرلمان للانعقاد

الفن يقتل السياسة في ليالي حملة تعديل الدستور

محمد ولد عبد العزيز والعشر الأوائل من أغسطس

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: مظاهرة نسوية ضد تعديل الدستور https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-مظاهرة-نسوية-ضد-تعديل-الدست… https://t.co/lm2uH2zZ9a
الاربعاء 2 غشت - 23:14
Sahara Media Agency : نساء المعارضة يتظاهرن ضد تعديل الدستور https://t.co/9Fcoujd8dG
الاربعاء 2 غشت - 23:12
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

قادة المعارضة يتوجهون إلى مجلس الشيوخ


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 2 غشت 2017 - 21:51



قادة المعارضة يتوجهون إلى مجلس الشيوخ
مواضيع ذات صلة

توجه قادة المعارضة الرافضة لتعديل الدستور إلى مبنى مجلس الشيوخ الموريتاني للتضامن مع أعضاء المجلس المعتصمين منذ عدة ساعات في المبنى احتجاجاً على عرض التعديلات الدستورية التي أسقطوها على الاستفتاء الشعبي، وما يرون أنه إهانة لهم في تصريحات الرئيس الأخيرة.
 
وكان قادة المعارضة قد عقدوا اجتماعاً في مقر حزب تكتل القوى الديمقراطية، ناقشوا خلاله الطرق التي يمكنهم عبرها التضامن مع الشيوخ المعتصمين.
 
كما تطرقوا للخطة التي ستمكنهم من الوصول إلى المبنى المحاصر من طرف وحدات الشرطة والأمن الرئاسي، نتيجة لقرب المبنى من واجهة القصر الرئاسي.
 
في غضون ذلك نشر عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده تدوينة على حسابه على الفيس بوك قال فيها إنه قد تم قطع التيار الكهربائي عن مبنى مجلس الشيوخ.
 
وكتب ولد غده: "لقد تمت محاصرة الشيوخ داخل المجلس وتم قطع الكهرباء عنهم ومُنع عنهم الماء والأكل ونطالب المدونين والصحافة والشباب الحر بالالتحاق بنا عند الحالة المدنية".
 
من جهة أخرى ما تزال الجهات الرسمية تلتزم الصمت حيال اعتصام الشيوخ.
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, الشيوخ, المعارضة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة