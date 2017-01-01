قادة المعارضة يتوجهون إلى مجلس الشيوخ



توجه قادة المعارضة الرافضة لتعديل الدستور إلى مبنى مجلس الشيوخ الموريتاني للتضامن مع أعضاء المجلس المعتصمين منذ عدة ساعات في المبنى احتجاجاً على عرض التعديلات الدستورية التي أسقطوها على الاستفتاء الشعبي، وما يرون أنه إهانة لهم في تصريحات الرئيس الأخيرة.



وكان قادة المعارضة قد عقدوا اجتماعاً في مقر حزب تكتل القوى الديمقراطية، ناقشوا خلاله الطرق التي يمكنهم عبرها التضامن مع الشيوخ المعتصمين.



كما تطرقوا للخطة التي ستمكنهم من الوصول إلى المبنى المحاصر من طرف وحدات الشرطة والأمن الرئاسي، نتيجة لقرب المبنى من واجهة القصر الرئاسي.



في غضون ذلك نشر عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده تدوينة على حسابه على الفيس بوك قال فيها إنه قد تم قطع التيار الكهربائي عن مبنى مجلس الشيوخ.



وكتب ولد غده: "لقد تمت محاصرة الشيوخ داخل المجلس وتم قطع الكهرباء عنهم ومُنع عنهم الماء والأكل ونطالب المدونين والصحافة والشباب الحر بالالتحاق بنا عند الحالة المدنية".



من جهة أخرى ما تزال الجهات الرسمية تلتزم الصمت حيال اعتصام الشيوخ.

