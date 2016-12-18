قادة غرب أفريقيا يدعون لتنحي جامي عن السلطة



طالب زعماء دول غرب أفريقيا الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي بالتنحي عن السلطة مع انتهاء ولايته، وتسليمها للرئيس المنتخب آداما باور، زعيم المعارضة الذي حقق انتصاراً مفاجئاً على جامي.



وجاءت دعوة قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في بيان أصدروه في ختام قمتهم التي انعقدت خلال اليومين الماضيين في أبوجا بنيجيريا.



وتعهدت القمة "باتخاذ كافة الإجراءات للازمة لإنقاذ نتائج الانتخابات" التي جرت في فاتح شهر ديسمبر الجاري، دون أن توضح ماهية تلك الإجراءات.



القمة كانت قد بدأت أعمالها أمس السبت بمشاركة 11 رئيس دولة في غرب أفريقيا من أصل 15 دولة عضوا في هذه المنظمة التي شهدت غياب ممثلين عن غامبيا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وبنين.

