قبل يومين من الافتتاح.. إطلاق حملة الكتاب المدرسي



انطلقت من العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم السبت، الحملة الوطنية لإيصال الكتاب المدرسي، وذلك قبل يومين فقط من موعد افتتاح السنة الدراسية الجديدة (2017-2018).



وقد انطلقت الحملة من مباني المعهد التربوي الوطني، على متن 12 سيارة محملة بـ127 ألف كتاب مدرسي من كافة المستويات من أجل توزيعها على عموم التراب الوطني، بأسعار رمزية.



وبحسب ما أعلن عنه فإن الكتب تصل أسعارها الرمزية إلى 200 أوقية للكتاب الابتدائي، و300 أوقية للكتاب الإعدادي، و400 أوقية للكتاب الثانوي.



وقد أعلنت الأمينة العامة لوزارة التهذيب الوطني أمعيزيزة بنت محفوظ ولد كربالي أن الهدف من هذه الحملة هو "التحسين من نوعية التعليم والرفع من مستواه، مما يتطلب التحضير للسنة الدراسية الجديدة على كافة المستويات".

