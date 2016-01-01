قتلى في هجوم على البعثة الأممية بمالي



قتل ثلاثة أشخاص من بينهم أحد جنود القوات التوغلية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي " مينسما"، في هجوم استهدف قافلة لوجستية شمال مدينة دونيتزا بمنطقة موبتي، وسط مالي.



وقالت "المينسما" في بيان لها، إن عبوة نافسة أو لغما، انفجر لدى عبور القافلة، تلاه مباشرة إطلاق نار من جانب المهاجمين، ولم تتهم البعثة أي جهة بالهجوم، مكتفية بمطالبتها ببذل أقصى الجهود للتعرف على " الجناة وتقديمهم إلى العدالة".



وأشار البيان أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 جنود توغولويين بجروح بينهم 3 في حالة خطرة، فيما لقي جند حتفه إلى جانب اثنين من المدنيين الماليين.



ويأتي الهجوم على القافلة بعد يومين من تبني جماعة " أنصار الدين" المسلحة، الناشطة في شمال مالي، والمرتبطة بتظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"، قتل عسكري فرنسي في انفجار لغم.



ويعود آخر هجوم مسلح استهدف "المينسما" إلى بداية شهر أكتوبر الماضي، حين استُهدفت إحدى معسكراتها بمنطقة "كيدال" شمالي مالي بهجوم استخدمت فيه قذائف الهاون.



