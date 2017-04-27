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قتلى من الجيش المالي فى كمين لأنصار الإسلام


مالي - صحراء ميديا
الخميس 27 أبريل 2017 - 14:01



قتلى من الجيش المالي فى كمين لأنصار الإسلام
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تبنت جامعة أنصار الاسلام والمسلمين اليوم الخميس قتل عدد من الجنود الماليين فى كمين على الطريق الرابط بين موبتي وتنينكتو فى مالي.

وأكدت الجماعة التى تنشط فى شمال مالي فى بيان على موقع الزلاقة الذراع الإعلامي للجماعة تدمير عربة للجيش بعد استدراج قوة من الجيش داخل غابة كوبي40 كلمترا غرب موبتي.

ولم يفصح البيان عن عدد قتلى الجيش المالي فى العملية، مكتفيا بالقول إن اقتحام الغابة جاء إثر معلومات خاطئة عن وجود مقاتلي الجماعة داخل الغابة.

وكانت كبريات الجماعات الإسلامية المسلحة الناشطة في الصحراء الكبرى ودول الساحل الأفريقي في حركة جديدة تحمل اسم "جماعة أنصار الإسلام والمسلمين".
 
ويضم التنظيم الجديد جماعة أنصار الدين، وإمارة الصحراء الكبرى (ستة كتائب تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي)، وكتيبة المرابطون (جناح الجزائري مختار بالمختار)، وكتائب ماسنا (إثنية الفلان).
 


الكلمات المفتاحية : أنصار الإسلام, الجيش, كمين, مالي
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