قتيل في مطاردة الجيش لمنقبين عن الذهب



سقط قتيل واحد خلال مطاردات خاضها الجيش الموريتاني أمس (الجمعة) مع منقبين عن الذهب في منطقة عسكرية مغلقة في ولاية تيرس الزمور، أقصى شمال شرقي موريتانيا.



وبحسب مراسل "صحراء ميديا" في الولاية فإن الجيش كان يتعقب عدداً من المنقبين عن الذهب دخلوا منطقة عسكرية مغلقة، وفيما توقفت عدة سيارات على متنها منقبون، رفضت إحدى السيارات التوقف ما جعل الجنود الموريتانيين يطلقون أعيرة نارية لإيقاف السيارة.



وأضاف المراسل نقلاً عن مصادر مطلعة أن إحدى الرصاصات أصابت شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً، كان على متن السيارة الفارة، ويحمل الشاب جنسية النيجر، رغم أصوله السودانية، إذ ولد في منطقة دارفور.



ووقعت الحادثة أمس الجمعة في منطقة عسكرية مغلقة تبعد 500 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة ازويرات.



وقد وصل جثمان القتيل اليوم السبت إلى مدينة ازويرات، إذ تم وضعه في مركز الاستطباب الجهوي، فيما تم اعتقال 8 المنقبين عن الذهب بطريقة غير شرعية، من ضمنهم 4 موريتانيين و4 نيجيريين.

