قتيل و10 جرحى في عملية دهس لمصلين بلندن







قتل شخص وأصيب 10 آخرون ليل الأحد / الاثنين ، فى حادثة دهس لعدد من المصلين لدى خروجهم من صلاة التراويح في مسجد "فنزبري بارك"، أو المسجد الكبير في شمال لندن.



وأشارت الشرطة البريطانية إلى أن ثمانية أشخاص نقلوا لثلاثة مستشفيات وأن اثنين تلقيا العلاج من إصابات طفيفة بموقع الحادث.



وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت الفاعل الذي يبلغ من العمر 48 عاماً وأمسك به مواطنون قبل اعتقاله، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أنه "يميني عنصري معاد للمسلمين والمهاجرين".



وأضافت أنها نقلت الفاعل إلى المستشفى وأنه سيخضع لتقييم للصحة العقلية.



بدوره، أفاد شاهد عيان بأن سائق السيارة كان يقودها بسرعة عالية جداً وأراد قتل أكبر عدد من الأشخاص، لافتاً إلى أن الشرطة تأخرت جداً قبل وصولها إلى مكان العملية.



من جانبه، وصف عمدة لندن، صديق خان، الاعتداء ب"الـمروع"، معلناً عن نشر أعداد إضافية من الشرطة لتأمين المصلين في شهر رمضان.



ووقع الحادث في شارع "سيفن سيسترز رود" شمالي لندن، واستهدف المصلين في مسجد "فينزبري بارك"، ورغم أن الشارع يعتبر واحداً من أشهر شوارع لندن وأكثرها حيوية، إلا أنه عادة ما يكون خالياً من المارة في ساعات الليل المتأخرة، وهو ما يؤكد أن المستهدفين ليسوا سوى المصلين لحظة مغادرتهم المسجد بعد انتهاء صلاة التراويح.





