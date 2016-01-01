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Sahara Media Agency : فرنسا تطالب بإنشاء شبكة فرنكوفونية لمكافحة التطرف https://t.co/X7GlhALmsp
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قدماء الجيش في موريتانيا يتظاهرون احتفالاً بالاستقلال


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 26 نونبر 2016 - 15:30



قدماء الجيش في موريتانيا يتظاهرون احتفالاً بالاستقلال
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خرج العشرات من قدماء الجيش الموريتاني، اليوم السبت، في مسيرة بمدينة أطار، شمالي موريتانيا، وذلك للاحتفال بالذكرى الـ56 لعيد الاستقلال الوطني.
 
وتنظم هذه المسيرة الأولى من نوعها في مدينة أطار، من طرف الرابطة الوطنية لقدماء الجيش الوطني، وذلك في إطار الفعاليات المخلدة لعيد الاستقلال.
 
المسيرة انطلقت من أمام مقر المقاطعة، وتوجهت نحو مباني الولاية، فيما حمل المشاركون في المسيرة لافتات ترحب باختيار الحكومة لمدينة أطار من أجل الاحتفال بعيد الاستقلال.
 
وثمن المشاركون في المسيرة ما قالوا إنها "الإنجازات" التي تحققت في عهد النظام الحالي في موريتانيا، مؤكدين أنها شملت مختلف المجالات.
 


الكلمات المفتاحية : أطار, الاستقلال, الجيش


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