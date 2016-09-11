حملة شبابية: جهات عليا تمنع تطبيق قرار وزاري

قرابة مليوني حاج يقفون على صعيد عرفة

شبح الجراد الصحراوي يخيم على مناطق من موريتانيا

الجيش المالي يعلن مقتل اثنين من جنوده في كمين

زعيم المعارضة في مالي يدعم تأجيل الانتخابات البلدية

موريتانيا: تعيين عضو جديد في المجلس الدستوري

لأول مرة منذ عقود.. مفتي السعودية لن يلقي خطبة الحج

جمعية حماية المستهلك تكشف خدع بائعي الأضاحي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : شبح الجراد الصحراوي يخيم على مناطق من موريتانيا https://t.co/VRPlYoY3ld
الاحد 11 سبتمبر - 02:31
Sahara Media Agency : الجيش المالي يعلن مقتل اثنين من جنوده في كمين https://t.co/xYkcYAICqC
السبت 10 سبتمبر - 19:49
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

قرابة مليوني حاج يقفون على صعيد عرفة


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 11 سبتمبر 2016 - 09:52



قرابة مليوني حاج يقفون على صعيد عرفة
مواضيع ذات صلة

يتجمع أكثر من 1,8 مليون حاج، اليوم الأحد، على صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في ثاني أيامه، وعشية أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
ومنذ انبلاج الفجر، تقاطرت الحشود في أفواج من المد الأبيض (نسبة لملابس الاحرام) باتجاه عرفة، المشعر الوحيد الواقع خارج نطاق الحرم المكي، وحيث جبل الرحمة ومسجد نمرة؛ ويمضي الحجاج يومهم بالابتهال والدعاء، حتى الغروب حين ينفرون الى مزدلفة.
 
ويعد الوقوف في عرفة ذروة مناسك الحج التي بدأت السبت، وفيه يختبر المؤمنون مشاعر الإيمان والتقوى والخشوع.
 
وقال أحمد سلمان بابتسامة عريضة "هذه أجمل لحظة في حياتي"، وأضاف هذا المحاسب المصري لوكالة فرانس برس "أنا موجود في أجمل بقعة في العالم، حيث يحلم أكثر من مليار مسلم بالتواجد".
 
من جهته قال السوري ياسين عيسى "نحن أقرب ما نكون إلى الله"، مشبها هذه اللحظة بشعور كمن يولد من جديد.
 
وقال التونسي الشاذلي الرويسي (61 عاما) الذي يؤدي مناسك هذه السنة برفقة زوجته، إنه "من الصعب" وصف فرحته في الحج؛ وأضاف: "الكل يتشارك الفرحة نفسها، ناس من كل الأعراق يتحدثون كل اللغات مجتمعون لغرض واحد: طاعة الله".
 
وأعلنت السلطات السبت أن عدد الحجاج وصل إلى 1,855 مليون شخص، بينهم أكثر من 1,3 مليون من الخارج، ووصل هؤلاء إلى عرفة بوسائل عدة، منها قطار المشاعر المقدسة ذو اللونين الأصفر والأخضر، الذي يربط مختلف محطات المناسك، إضافة إلى 18 ألف باص خصصتها السلطات لنقل الحجاج.
 


الكلمات المفتاحية : السعودية, حجاج, خح, مكة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة