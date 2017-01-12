قرعة أمم افريقيا تضع موريتانيا في مجموعة صعبة



وضعت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019التي أجريت اليوم الخميس في العاصمة الجابونية برازفيل المنتخب الموريتاني في المجموعة التاسعة حيث سيوجه منتخبات بتسوانا و أنغولا وبوركينا فاسو .



و أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، عن قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي من المقرر أن تقام في الكاميرون، حيث أجريت القرعة اليوم على هامش الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 التي تنطلق يوم السبت المقبل.



ووقعت السنغال في المجموعة الأولى مع غينيا الإستوائية والسودان ووالفائز من منتخبي ساتومي ومدغشقر.

بينما حلت المغرب في المجموعة الثانية مع مالاوي والكاميرون والفائز من منتخبي جزر القمر ومورشيوس.



وجاءت مالي في المجموعة الثالثة وستواجه الجابون وبوروندي ومالي والفائز من المبارة الفاصلة بين جيبوتي وجنوب السودان.



وحلت الجزائر في المجموعة الرابعة وستواجه بنين وجامبيا وتوجو، وجاءت ليبيا في المجموعة الخامسة التي تضم سيشيل وجنوب إفريقيا ونيجيريا

وضمت المجموعة السادسة: سيراليون وكينيا وإثيوبيا وغانا



المجموعة السابعة : زيمبابوي وليبيريا والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية



المجموعة الثامنة : إفريقيا الوسطى وغينيا ورواندا وكوت ديفوار



المجموعة العاشرة : مصر وتونس والنيجر وسوازيلاند



المجموعة الحادية عشرة : غينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق وزامبيا.



المجموعة الثانية عشرة : تنزانيا وليسوتو وأوغندا وكاب فيردي.