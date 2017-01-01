قرقاش: قناة الجزيرة تجاوزت عتبة التحريض إلى العداء



قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في رسالة موجهة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إن قناة الجزيرة تجاوزت عتبة التحريض إلى العنف والعداء.



وتأتي رسالة قرقاش بعد تصريحات أدلى بها المتحدث باسم المفوض السامي بشأن تقارير تفيد بأن حكومات عربية طالبت بإغلاق شبكة قناة الجزيرة الإعلامية، واتهامها بالترويج للخطاب المتطرف.



وأكد قرقاش في رسالته إنه "على الرغم من الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير، فهذه الحماية ليست مطلقة وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام"، وأضاف في السياق ذاته أن "حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف".



وأشار إلى قرار مجلس الأمن عام 2005 بخصوص الرسائل التي تسبق غالباً ارتكاب أعمال إرهابية والتي يتم بثها عبر القنوات الفضائية، وأكد قرقاش أن "تقارير الجزيرة تجاوزت مراراً عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز".



وخلص وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي إلى القول إن "اعتراضات دولة الإمارات القوية ضد محطة الجزيرة ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية، بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز"، ووصف هذه الاعتراضات بأنها "مشروعة ووجيهة وتستند لأسس قوية"، وفق تعبير الرسالة.



في غضون ذلك ترفض قطر أي حديث عن إغلاق قناة الجزيرة، وتعد ذلك شأناً داخلياً لا يمكن مناقشته على الصعيد الخارجي، وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "مطلب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة أمر غير قابل للتطبيق ويمثل انتهاكا لسيادة الدولة"، مشيرا إلى أن هذا المطلب ضد حرية الرأي والتعبير.



وأضاف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي قبل أيام رفقة نظيره الألماني، أن دولة قطر ترفض الوصاية الخارجية عليها، مؤكدا أن فرض السياسات الخارجية على الدوحة يعد أمرًا مهينًا لأي دولة لكونه مخالفا أيضًا القانون الدولي.



