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قضاة جدد بمحكمة الحسابات يؤدون اليمين القانونية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 - 13:37



قضاة جدد بمحكمة الحسابات يؤدون اليمين القانونية
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أشرف رئيس محكمة الحسابات السيد اليوم الثلاثاء في مباني المحكمة بنواكشوط على أداء اليمين القانونية من طرف خمسة قضاة جدد منتدبين متدربين لدى المحكمة.
 
وهكذا فقد أدى خمسة قضاة منتدبين متدربين لدى محكمة الحسابات اليوم الثلاثاء اليمين القانونية تحت إشراف رئيس المحكمة سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني.

ويتعلق الأمر بجعفر سيدي محمد بلال، وأحمد ولد عبدالله، وجبريل ابراهيم سيلا ،وعبد الرحمن أحمد امحمد والقاضية المنتدبة والمتدربة احبيس معط ارحيل.
 
وأقسم القضاة بالله الواحد الأحد، على تأدية وظائفهم بكل أمانة ومزاولتها بكل حياد محترمين في ذلك الدستور والقوانين والمحافظة على سرية المداولات والتصرف كالقاضي النزيه والمخلص.
 
وحضر أداء اليمين مستشاران لرئيس المحكمة ورئيسا غرفتي المالية العامة والمؤسسات العمومية والامين العام للمحكمة وجمع من القضاة بالمحكمة.
 


الكلمات المفتاحية : القضاء, اليمين, قضاة, محكمة الحسابات


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