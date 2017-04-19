قطاعات حكومية تمهد لتوظيف مائة معاق





دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة ميمونة منت التقي الأشخاص ذوي الإعاقة الى إلي التفاني في العمل والتضحية سبيلا إلي الرفع من مستوى الأشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في الحياة النشطة.





جاءت دعوة الوزير الموريتانية خلال لقاء نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة اليوم الأربعاء بنواكشوط، جمع 100 من حملة الشهادات المعاقين، بالقطاعات المعنية بإكتتابهم سنة 2014.





وأضافت منت التقي خلال اللقاء أن الإعاقة لا تعتبر حائلا أمام البشرية من العطاء والعمل والمساهمة في الحياة النشطة في المجتمع.



من جهتها وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا ثمنت استعداد المستفيدين من هذا الاكتتاب لممارسة عملهم نابذين العقليات البائدة التي كانت عقبة أمام أصحاب الاعاقة من مزاولة اعمالهم



وكانت السلطات الموريتانية قد قررت عام 2014 اكتتاب مائة من الاشخاص ذوي الإعاقة حاملي الشهادات من خلال مجموعة من المسابقات التي أعلنت عنها الدولة، وذلك بهدف الرفع من مستوي هذه الشريحة.