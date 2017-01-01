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قطر تتعهد بملاحقة مقرصنى وكالتها الرسمية


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 24 ماي 2017 - 13:00



قطر تتعهد بملاحقة مقرصنى وكالتها الرسمية
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قالت وزارة الخارجية القطرية  إنها ستلاحق  المسؤولين عن عملية قرصنه الموقع الرسمي لوكالة الانباء القطرية، الذى تم اختراقه منتصف ليل الأربعاء.

وأكدت الوزارة فى  أن الأخبار المنسوبة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كاذبة وعارية عن الصحة، مشير إلى أن السيطرة تمت على الموقع الالكتروني للوكالة بعد ما يقارب الأربع ساعات.
 
وكشفت الخارجية القطرية عن أن المحاولات مازالت مستمرة لاختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة والتي يتم التصدي لها باستمرار.
 
 ونبهت إلى أنه  كان الأجدر بوسائل الإعلام  "التحرى عن مدى صحة هذه الأخبار الكاذبة والتوقف عن ترويجها والتعليق عليها خصوصاً بعد صدور بيان مصدر مسؤول من الدولة وذلك ما يتنافى مع المصداقية الإعلامية المطلوبة وعدم الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية"، على حد تعبيره .
 
وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق للتحقيق في "جريمة الاختراق لموقع وكالة الأنباء وقد أبدت بعض الدول الشقيقة والصديقة استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق في هذه الجريمة، وذلك في إطار التعاون الدولي في مثل هذه الجرائم".
 
وشدد على أن دولة قطر سوف تتخذ كافة الوسائل والتدابير والإجراءات القانونية لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة القرصنة لموقع وكالة الأنباء القطرية، وسوف تكشف عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
 


الكلمات المفتاحية : الخارجية, القرصنة, قطر
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