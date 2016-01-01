قطر تدعم الاقتصاد التونسي بأزيد من مليار دولار





أعلنت دولة قطر اليوم الثلاثاء، تخصيص مليار و250 مليون دولار أمريكي، لدعم الاقتصاد التونسي.





جاء الإعلان عن المنحة القطرية لتونس، خلال خطاب لأميرها تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الثلاثاء في افتتاح مؤتمر "تونس 2020" الاستثماري الدولي.





وقال أمير قطر "يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار اميركي اسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية".





وأضاف "أمامنا في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقا من التعددية السياسية وكرامة الانسان، وحريته، وعلى اساس القاسم المشترك الأعظم بين القوى السياسية وهو مصلحة تونس بعيدا عن الاستبداد".





ويختتم المؤتمر الاستثماري يوم غد الاربعاء، وستعرض خلاله الحكومة التونسية، على المستثمرين الأجانب مايقارب 140 مشروعا بقيمة 30 مليار يورو.

