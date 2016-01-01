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قطر والكويت وفلسطين يهنؤون موريتانيا بعيدها الوطني


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 28 نونبر 2016 - 08:57



قطر والكويت وفلسطين يهنؤون موريتانيا بعيدها الوطني
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بعثت دول قطر والكويت وفلسطين، اليوم الاثنين، برقيات تهنئة إلى موريتانيا بمناسبة احتفالها بالذكرى الـ56 لعيد الاستقلال الوطني.
 
وبعث سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عبر له خلالها عن تمنيات بلاده لموريتانيا بمزيد من التقدم والرفاهية والاستقرار.
 
كما بعث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس الموريتاني عبر له خلالها عن تهانيه بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، متمنيا لموريتانيا المزيد من التقدم والازدهار.
 
من جهة أخرى هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس الموريتاني بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال، وأعرب عباس في برقية التهنئة، عن تقديره للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين، ومواقف موريتانيا الداعمة للشعب الفلسطيني.
 
وأكد حرصه على مواصلة تعزيز هذه العلاقات وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين، وفق تعبير البرقية.
 


الكلمات المفتاحية : الاستقلال, تهنئة


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