قلق أوروبي من تعاون إيطالي ليبي لاعتراض المهاجرين





قال مجلس أوروبا اليوم الأربعاء إنه بعث رسالة إلى الحكومة الإيطالية بشأن تقديم سفينة حربية إيطالية المساعدة لخفر السواحل الليبي لإنقاذ 228 مهاجرا، قبل أن يعيد خفر السواحل هؤلاء المهاجرين مرة أخرى إلى ليبيا.





وكتب نيلز مويزنيكس مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا في رسالته أن إيطاليا ستكون قد انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كان لها دور مباشر في إعادة المهاجرين إلى ليبيا حيث يواجهون ”خطرا فعليا للتعذيب أو للمعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو للعقاب“.





ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي قوله بأن سفن البلاد لم تقم مطلقا بإعادة أي مهاجر إلى ليبيا بعد إنقاذه، مضيفا أن أنشطة إيطاليا تستهدف تدريب وتجهيز وتوفير الدعم اللوجيستي لخفر السواحل الليبي لا إعادة اللاجئين.





وتراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بمعدل 25 في المئة هذا العام مقارنة بعام 2016





