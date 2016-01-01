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قلق فرنسي حيال تصاعد العنف بأفريقيا الوسطى


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 30 نونبر 2016 - 10:48



قلق فرنسي حيال تصاعد العنف بأفريقيا الوسطى
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أعربت فرنسا عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى و التي خلفت 85 قتيلا، داعية الجماعات المسلحة إلى الالتحاق ببرنامج نزع السلاح، وإعادة الاندماج الذي أطلقته السلطات في البلاد.
 
ودعا الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال  في بيان  كافة الجماعات المسلحة إلى وقف العنف و الانضمام دون تأخير إلى برنامج نزع السلاح و التسريح  وإعادة الاندماج الذي أطلقته سلطات أفريقيا الوسطى.
 
و أضاف المتحدث باسم الخارجية أن بلاده "تجدد دعمها للرئيس جوستين أركانج تواديرا ولبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسكا"، و تشجعها على مواصلة عملها بإصرار لحماية السكان المدنيين".
 
وكانت اشتباكات قد وقعت يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري بين تنظيمات مسلحة لقدامى حركة "سيليكا"  أسفر عن مقتل العشرات بمدينة بريا.
 
وتواجه أفريقيا الوسطى -التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة - صعوبة في طي صفحة الحرب الأهلية التي أعقبت الإطاحة في مارس 2013 بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه من قبل متمردي حركة "سيليكا" الذين يطالبون بعدالة اجتماعية أكبر للمسلمين الذي يشكلون  20 فى المائة  من السكان. وأدى استيلائهم على السلطة إلى هجوم مضاد من ميليشيات "أنتي بالاكا" ذات الأغلبية المسيحية.
 
و أتاح تدخل العملية الفرنسية "سانغاريس" التي انتهت في أخر أكتوبر الماضي، ثم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسك" - التي يبلغ عدد أفرادها 12500 جندي- وقف أعمال القتل الجماعية و انتخاب الرئيس تواديرا في مطلع العام الجاري، إلا أن أعمال العنف مستمرة نتيجة عجز السلطات الحكومية عن السيطرة على مساحات واسعة من البلاد.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا الوسطى, العنف, فرنسا


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