قمة أفريقية تبحث آخر تطورات الملف الليبي





انطلقت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، أعمال قمة لدول جوار ليبيا، واللجنة الإفريقية بشأن ليبيا التي تضم إثيوبيا، موريتانيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا وأوغندا.



ويمثل موريتانيا فى القمة وزير الخارجية إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، إضافة رؤساء ست دول هم السوداني عمر البشير، والجنوب إفريقي جاكوب زوما، والكونغولي دينيس ساسو نغيسو، والأوغندي يوري موسي فيني، والنيجري محمدو إيسوفو، إضافة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين.



وأكد رئيس التشادي رئيس الاتحاد الافريقي إدريس دبي خلال افتتاحه أعمال القمة أن أفريقيا تأثرت بالأوضاع في ليبيا، مما تتطلب من الاتحاد الإفريقي القيام بمبادرة لحل الأزمة بالتعاون مع دول جوار ليبيا و الأمم المتحدة و الجامعة العربية.



من جهتها، ناشدت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دلاميني زوما المجتمع الدولي بسرعة حل الأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام والحرب في هذا البلد.



و عيّن الاتحاد مبعوثاً خاصاً لليبيا، مطلع العام الحالي ، وتتولى ملف ليبيا مجموعة الاتصال الدولي التي تضم 16 دولة أوروبية وعربية، إلى جانب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي