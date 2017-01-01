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قمة أوروبية-أفريقية في باريس حول الهجرة السرية


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 28 غشت 2017 - 11:13



قمة أوروبية-أفريقية في باريس حول الهجرة السرية
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يعقد قادة سبع دول أفريقية وأوروبية، اليوم الاثنين، في باريس قمة مصغرة لبحث أزمة الهجرة بهدف التقييم وتنسيق المواقف بشأن هذا الملف الذي كثيرا ما يشكل مصدر توتر.
 
ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى هذا الاجتماع نظراءه التشادي ادريس ديبي والنيجري محمدو يوسوفو، إضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الذين تقع دولهم في قلب حركة عبور المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
 
ومن الجانب الأوروبي يشارك في القمة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيسا حكومة ايطاليا باولو جينتيلوني واسبانيا ماراينو راخوي اضافة الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديركا موغوريني.
 
وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذا اللقاء يهدف "إلى إعادة تأكيد دعم أوروبا لتشاد والنيجر وليبيا في مراقبة تدفق المهاجرين والتحكم في إدارته".
 
وأطلق الأوروبيون منذ عدة سنوات برامج مساعدة في الدول الأفريقية وأبرموا اتفاقات بعضها مثير للجدل مثل الاتفاق مع تركيا، لقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية. وفي قمة 2015 حول الهجرة بمالطا، عرض الاتحاد الأوروبي مساعدة بقيمة 1,8 مليار يورو.
 
ويطالب الأفارقة بمزيد من الدعم مشيدين بالنتائج التي تحققت على غرار النيجر التي تقول إنها قلصت بنسبة 80 بالمئة تدفق المهاجرين على اغاديز (شمال) التي تعد معبرا لتهريب البشر.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, باريس, هجرة
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