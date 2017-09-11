قمة "استانا"تكرم باحثين من المغرب وغامبيا وتونس





كرمت قمة منظمة التعاون الإسلامي الأولى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث، المنعقدة حاليا بالعاصمة الكازاخية أستانا، أربعة علماء من الدول الأعضاء في المنظمة، من بينهم الباحثة المغربية رجاء الشرقاوي المرسلي والباحث الغامبي أسان جايا.



وذكر بيان للمنظمة، أن تكريم الشرقاوي المرسلي الحاصلة على درجتي الدكتوراه في الفيزياء النووية من جامعتي جوزيف فوريير غرونوبل الفرنسية، وجامعة محمد الخامس بالرباط، يأتي "اعترافا بإسهامها العلمي من خلال تحقيقها لإنجازات عديدة في مجالات الفيزياء النووية في بلادها".



وأضاف البيان أن القمة الإسلامية كرمت أيضا كلا من الباحث الغامبي "أسان جايا" والذي يشغل حاليا منصب رئيس مركز التدريب والتنمية ومجلس الأبحاث الطبي في غامبيا، والباحث التونسي علوني، متخصص في الإلكترونيات ولاسيما الاتصالات اللاسلكية وأستاذ بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا بتونس،و الباحث التركي يوسف ياغتشي الذي أسس مختبرا كيميائيا متخصصا في "البوليمر"، يشكل ملتقى للعلماء من مختلف أنحاء العالم.



وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، "إن تكريم هذه النخبة من علماء العالم الإسلامي يأتي "إيمانا من المنظمة بأهمية الإشادة والافتخار بالعلماء والباحثين المسلمين لجليل مساهماتهم في مجالات تخصصهم".



وانطلقت أمس الأحد أشغال القمة الأولى للمنظمة على مستوى رؤساء وممثلي الدول الأعضاء حول العلوم والتكنولوجيا بهدف "الخروج بموقف جماعي وموحد للارتقاء بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتأكيد على رغبة العالم الإسلامي في تشجيع التطور العلمي والتقني".

