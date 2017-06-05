قمة "سيدياو" تطالب موريتانيا بالعودة إلى المجموعة

طلبت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) ، من موريتانيا تقديم طلب إعادة انضمام للمجموعة لتتمكن من الاستفادة من جميع الحقوق والامتيازات المخولة لوضع البلد العضو.



وأعطت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تضم 15 بلدا في قمتها المنعقدة أمس الاحد بمونروفيا ، موافقتها المبدئية على طلب انضمام المغرب اليها، حسبما ورد في البيان الختامي.



كما طلبت القمة بمنح جمهورية تونس صفة العضو المراقب، وأعطت تعليماتها لمفوضية المجموعة باتخاذ التدابير للتأكد من كون جميع القواعد والمساطر المرتبطة بصفة العضو المراقب قد تم اعتمادها.



ودعت القمة في هذا الصدد المفوضية لطرح القضية خلال دورتها العادية المقبلة.



وكان القادة درسوا عددا من القضايا بينها طلب انضمام المغرب المرشح لذلك رسميا فبراير، بعد عودته الى الاتحاد الافريقي في يناير، وطلب منح وضع مراقب لتونس والنظر في اتفاق شراكة مع موريتانيا.



وكانت موريتانيا غادرت مجموعة غرب افريقيا في العام 2000 ، قبل أن توقع مطلع شهر مايو الماضي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الايكواس" اتفاق ارتباط، يهدف إلى تحقيق جملة المزايا التنموية والاقتصادية لموريتانيا وللمجموعة الاقتصادية.



ويغطي الاتفاق أربع مجالات أساسية تشمل حرية تنقل البضائع، وحرية تنقل الأشخاص، والخدمات، والرساميل، بين موريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والتي يبلغ عدد أعضائها خمس عشرة دولة.