قمة لومى تدعو إلى موقف حازم ضد القرصنة

عزيز في لومي لحضور قمة أفريقية طارئة

التحالف ينسحب من الحوار بسبب تصريحات الحكومة

الصحة العالمية تحذر من ضعف جهود مكافحة السل

الجيش الجزائري يقتل أمير تنظيم جند الخليفة

ثلاث طرق غيرعادية للعثور على هاتفك المفقود

النيجر: مقتل شخص وخطف أمريكي ينشط فى العمل الانساني

تازيازت تعلن توسعة ب 920 مليون دلار

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | قمة لومى تدعو إلى موقف حازم ضد القرصنة https://t.co/vgjvs5kUW5قمة-لومى-تدعو-إلى-موقف-حازم-ضد-القرصنة_… https://t.co/tUUTvgNOqP
السبت 15 أكتوبر - 16:16
Sahara Media Agency : عزيز في لومي لحضور قمة أفريقية طارئة https://t.co/5KhBQOPF8c
السبت 15 أكتوبر - 13:56
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

قمة لومى تدعو إلى موقف حازم ضد القرصنة


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 15 أكتوبر 2016 - 14:05



قمة لومى تدعو إلى موقف حازم ضد القرصنة
مواضيع ذات صلة

دعا الرئيس التوغولي افور انياسينغبي آياديما اليوم السبت الدول الأفريقية إلى موقف  موحد وحازم  لمواجهة تحديات القرصنة البحرية ومشاغل التنمية.
واعتبر آياديما الذى تحتضن بلاه قمة أفريقية طارئة أن القرصنة البحرية إحدى المعضلة التي تواجه مفاهيم الأمن والاستقرار الذي يرتبط حتما بالتنمية ومقتضياتها.

وثمن الرئيس خلال كلمته أمام القادة الأفارقة ما وصفها  بالإرادة الإفريقية غير المسبوقة لمحاربة الإرهاب والقرصنة البحرية وتحقيق التنمية.

 وأشار إلى أن الوقت قد حان لعمل أفريقي قوي مبني على إرادة مشتركة بين أبناء أفريقيا ضمانا لمستقبلها وحفاظا على أمنها واستقرارها.

وافتتحت صباح اليوم السبت في لومي (توغو)،القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي، حول السلم، والأمن البحري والتنمية، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى جانب عدد من قادة الدول الافريقية.

بدوره، أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، أن الميثاق الافريقي لتأمين النقل البحري يعكس تصميما غير مسبوق من الأفارقة على مواجهة الإرهاب والتهريب والتجارة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود .

وفى السياق ذاته، اعتبرت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي الدكتورة ادلاميني زوما أن قمة لومي الأفريقية تؤكد على أن أفريقيا فهمت معنى ارتباط الأمن ومكافحة القرصنة البحرية بإرساء قواعد التنمية المستدامة.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الإرهاب, الأمن, قمة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة