قمة مالابو تدعو إلى تحقيق تطلعات الشعوب العربية والأفريقية



أعلنت الدول المشاركة فى أشغال القمة الافريقية العربية الرابعة اليوم الأربعاء الالتزام من جديد بالاهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الجامعة العربية والإعلان الرسمي في الذكرى السنوية الخمسين للاتحاد الأفريقي سنة 2013.



وحث إعلان مالابو المتوج لأشغال القمة الدول على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تحقيق تطلعات الشعوب العربية و الافريقية وتعزيز العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين افريقيا والعالم العربي على أساس المصالح المشتركة والتغلب على التحديات وازالة العقبات امام تفعيل التعاون الأفريقي العربي وتطويره.



وشدد إعلان مالابو على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين المبادرات والهياكل الافريقية العربية ذات الصلة والتي تهدف إلى مكافحة الارهاب والتطرف العنيف والقضاء على أسبابها الجذرية.



وجدد الإعلان الالتزام بتعزيز الشراكة الافريقية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع ابعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة متكاملة ومتوازنة والقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده.



وكانت ثمان دول عربية قد أعلنت انسحابها من القمة العربية الإفريقية الرابعة في "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية، بسبب إصرار دول من الإتحاد الإفريقي على وضع علم ما يسمي بالجمهورية العربية الصحراوية التي أعلنتها "جبهة البوليساريو " .



ورحب الإعلان باعتماد أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وخارطة الطريق الخاصة بها "افريقيا التي نريدها" والخطة العشرية الاولى لتنفيذها وكذلك البرامج الرئيسية الاخرى وبالخطط والاستراتيجيات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية بما في ذلك الإعلان العربي حول تنفيذ الخطة المستدامة 2030، الصادر عن القمة العربية التي عقدت في نواكشوط سنة 2016.



وأكد الإعلان أهمية التعاون الأفريقي العربي في مجال الهجرة في ضوء الزيادة التي لم يسبق لها مثيل من تدفقات الهجرة المختلطة من الدول الافريقية لأسباب متعددة، مبرزا الدور الهام الذي تضطلع به جميع المؤسسات والبنوك المالية الافريقية - العربية في دعم جهود التنمية في افريقيا والدول العربية .



واتفقت الأطراف على تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية المعبر عنها عاليا في الإعلان حول فلسطين الصادر عن قمة مالابو في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وذلك تمشيا مع قرارات الامم المتحدة وإجراء مشاورات منتظمة على جميع المستويات لرصد الوضع في فلسطين عن كثب.

