قمر عملاق سينير سماء الأرض في الأيام القادمة



قال علماء فلكيون إن القمر سيظهر أكبر وأسطع في الأيام المقبلة ، في أكبر ظهور له منذ حوالي سبعة عقود مبشرا مراقبي السماء على الارض بمشهد رائع "لقمر عملاق".



وأكد العلماء أن القمر بكامل استدارته سيصل إلى أقرب نقطة من الأرض منذ عام 1948.



وأضافوا أن القمر سيصل عند أقرب مسافة من الارض -وهو ما سيحدث الساعة 6:23 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1123 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين- سيمر على مبعدة 348400 كيلومتر من سطح الأرض أو أقرب بحوالي 35400 كيلومتر من المتوسط.



ووفقا لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) فإذا كانت السماء صافية سيظهر القمر أكبر 14 بالمائة وأسطع 30 بالمائة عن المعتاد مما سيجعله في الصورة التي تعرف بقمر عملاق.



وقال عالم الفلك جيم لاتيس من جامعة ويسكونسن إن القمر العملاق يظهر عند تزامن موعد ظهور البدر مع مرور القمر عند أقرب نقطة من الأرض في مداره الذي يستغرق 28 يوما.



وأوضح أنه لن يقترب قمر عملاق إلى هذه المسافة من الأرض قبل عام 2034.



وقال لاتيس "إن كان بمقدور المرء أن يجمع البدور جنبا إلى جنب سيظهر الفرق" لكن بالنسبة لمشاهد عادي سيظهر شديد الشبه بالقمر الكامل العادي.



وإذا سمحت الاحوال الجوية فإن مراقبي السماء في أمريكا الشمالية والمناطق الواقعة إلى الشرق من خط التوقيت الدولي سيحظون برؤية أفضل ليل الأحد لأن القمر سيغرب بعد أقل من ثلاث ساعات من وصوله لأقرب مسافة من الأرض يوم الاثنين.