ألمانيا تضع اللمسات الأخيرة على "مشروع مارشال" في افريقيا‎

قمر عملاق سينير سماء الأرض في الأيام القادمة

خطيب أكبر جوامع موريتانيا يطالب بعدم تغيير النشيد و العلم

موريتانيا: تعيين مفتش عام للقوات المسلحة

موريتانيا: دورة برلمانية تبدأ الاثنين المقبل

احتجاجات في بلدية "انبيكة" بعد نقل أساتذة من ثانوية المدينة

الحصبة تقتل آلاف الأطفال يوميا في إفريقيا

تازيازت تعرض مشروع "تامايا" المعدني الجديد

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: تعيين مفتش عام للقوات المسلحة https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تعيين-مفتش-عام-للقوات-المسل… https://t.co/maSEgMfIXo
الجمعة 11 نونبر - 14:01
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: دورة برلمانية تبدأ الاثنين المقبل https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-دورة-برلمانية-تبدأ-الاث… https://t.co/f6cuRcUQiD
الجمعة 11 نونبر - 13:41
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

قمر عملاق سينير سماء الأرض في الأيام القادمة


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 11 نونبر 2016 - 18:55



قمر عملاق سينير سماء الأرض في الأيام القادمة
مواضيع ذات صلة

قال علماء فلكيون إن القمر سيظهر أكبر وأسطع  في الأيام المقبلة ، في أكبر ظهور له منذ حوالي سبعة عقود مبشرا مراقبي السماء على الارض بمشهد رائع "لقمر عملاق".
 
وأكد العلماء أن القمر بكامل استدارته سيصل إلى أقرب نقطة من الأرض منذ عام 1948.

 وأضافوا أن القمر سيصل عند أقرب مسافة من الارض -وهو ما سيحدث الساعة 6:23 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1123 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين- سيمر على مبعدة 348400 كيلومتر من سطح الأرض أو أقرب بحوالي 35400 كيلومتر من المتوسط.
 
ووفقا لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) فإذا كانت السماء صافية سيظهر القمر أكبر 14 بالمائة وأسطع 30 بالمائة عن المعتاد مما سيجعله في الصورة التي تعرف بقمر عملاق.
 
وقال عالم الفلك جيم لاتيس من جامعة ويسكونسن إن القمر العملاق يظهر عند تزامن موعد ظهور البدر مع مرور القمر عند أقرب نقطة من الأرض في مداره الذي يستغرق 28 يوما.
 
وأوضح أنه لن يقترب قمر عملاق إلى هذه المسافة من الأرض قبل عام 2034.
 
وقال لاتيس "إن كان بمقدور المرء أن يجمع البدور جنبا إلى جنب سيظهر الفرق" لكن بالنسبة لمشاهد عادي سيظهر شديد الشبه بالقمر الكامل العادي.
 
وإذا سمحت الاحوال الجوية فإن مراقبي السماء في أمريكا الشمالية والمناطق الواقعة إلى الشرق من خط التوقيت الدولي سيحظون برؤية أفضل ليل الأحد لأن القمر سيغرب بعد أقل من ثلاث ساعات من وصوله لأقرب مسافة من الأرض يوم الاثنين.


الكلمات المفتاحية : ارض, علماء, قمر


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة