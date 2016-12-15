قناة"المرابطون" تعلن عودة مسطرتها الإعتيادية





أعلنت إدارة قناة "المرابطون" استعادتها لمسطرة برامجها ابتداء من مساء اليوم الخميس ، مشيرة إلى أن النشرات الإخبارية ستكون في أوقاتها السابقة ، كذلك برنامج المشهد اليومي التحليلي في وقته المعهود بعد سبعة أيام من التوقف بسبب الحريق الذي أدى للاتهام أكثر من سبعين بالمائة من تجهيزات القناة .





وقالت القناة في بيان لها إن الأضرار التي لحقت بالمبنى عطلت بشكل كبير الأستديو المركزي للقناة، مؤكدة أنها ستسعى إلى استعادة حيوية المسطرة الجديدة في أسرع وقت ممكن وستعلن عن ذلك على شاشة القناة كالمعتاد.







وشكرت القناة الرأي العام الوطني على هبته التضامنية مع القناة مما شجعهم على الاستمرار خصوصا الشخصيات الوطنية القيادية الفاعلة في المجتمع السياسي ومنظمات المجتمع المدني والأفراد والجمهور الواسع في وسائل التواصل الاجتماعي والكتاب والشعراء والمدونين الذين أنارت أحرفهم ومقالاتهم وتصريحاتهم عتمة القناة منذ اللحظات الأولى للواقعة الأليمة ، وفق البيان.







وتقدمت القناة بالشكر للمؤسسات الإعلامية والزملاء الصحفيين على تضامنهم السريع والمستمر مع القناة والذي تعددت صوره الفنية والمعنوية ، وكذلك جمهور القناة من المشاهدين الذين اتصلوا هاتفيا من مناطق بعيدة من الداخل والخارج والذين زاروا مقر القناة في نواكشوط وأبدوا دعمهم ومؤازرتهم للمؤسسة.

