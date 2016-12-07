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Sahara Media Agency : موريتانيا تربط تراثها وتقاليدها المروية بالأنترنت https://t.co/b2EFgwgG59
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قناة "المرابطون": سنعود للبث في أسرع وقت‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 7 ديسمبر 2016 - 21:59



قناة "المرابطون": سنعود للبث في أسرع وقت‎
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تعهدت قناة المرابطون الخاصة، التي توقف بثها مساء اليوم الأربعاء بعد حريق شب في استديو البث الرئيسي، بالعمل على استعادة بثها في أسرع وقت ممكن.
 
وقالت القناة في بيان أصدرته مساء اليوم، إنها تتعهد للرأي العام ومشاهديها الأوفياء بالعمل على استرجاع البث في أسرع وقت ممكن "لنواصل رسالتنا الإعلامية المهنية، التي بدأناها بحمد الله منذ سنوات".
 
وشكر القائمون على القناة الرأي العام على هبته التضامنية مع القناة، مشيرة إلى أنها "أدت دورا مشكورا في المؤازرة المعنوية في الوقت المناسب"، وفق نص البيان.
 
وتعرضت قناة المرابطون الخاصة اليوم لحريق شب في استديو البث الرئيسي إثر تماس كهربائي، سبب خسائر مادية أدت إلى توقف بث القناة.
 


الكلمات المفتاحية : المرابطون, صحافة, قناة


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