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قناة الموريتانية تنفى تجاهل أنشطة حزب اللقاء المعارض


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 25 يوليوز 2017 - 16:00



قناة الموريتانية تنفى تجاهل أنشطة حزب اللقاء المعارض
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نفت قناة الموريتانية الحكومية اتهام رئيس حزب اللقاء الديمقراطي لها بتجاهل حملة الحزب الرافضة للتعديلات الدستورية بشكل تام.

وقالت القناة فى بيان اليوم الثلاثاء إنها بثت يوم الجمعة الماضي في نشرتها الرئيسة وكافة نشراتها المفصلة والموجزة خطابا كاملا لرئيس الحزب محفوظ ولد بتاح.

وأكد البيان اتصالهم برئيس الحزب وإبلاغه "استعدادهم التام لتغطية كافة أنشطة حملة الحزب في العاصمة نواكشوط وداخل البلاد" .

ولفت البيان الصادر عن قطاع الأخبار فى القناة إلى أن المكلف بإعلام وعد بإرسال برنامج الحزب خلال الحملة، وهو ما لم يتحقق حتى الساعة وفق تعبيره.

 و بخصوص الحصص الانتخابية نبهت القناة الرسمية إلى أنها من اختصاص السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وتتولى القناة "بثها كما وردت من المصدر دون إضافة أو حذف".

وكان حزب اللقاء الديمقراطي قد اتهم السلطات الموريتانية بمضايقته، إثر  قرار الحزب المشاركة ب "لا" فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، منددا برفض وسائل الإعلام الحكومية تغطية نشاطاته المواكبة للحملة.
 


الكلمات المفتاحية : التعديلات, اللقاء الديمقراطي, المعارضة, الموريتانية
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