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قوى التقدم: فقراء موريتانيا أولى بأموال المبادرات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 17 أبريل 2017 - 20:06



قوى التقدم: فقراء موريتانيا أولى بأموال المبادرات
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ندد حزب اتحاد قوى التقدم  المعارض فى موريتانيا بمبادرة وجهاء ولاية العصابة الداعمة للتعديلات الدستورية نهاية الأسبوع الماضي،  مشيرا إلى أنها حشود "قبلية" لن تؤدي إلا إلى إطالة "أمد معاناة السكان".

ودعا الحزب في بيان وزعه اليوم الاثنين، وجهاء ورجال أعمال ولاية العصابة إلى الكف عن مثل ما قال إنها "مسرحيات هزيلة وصرف تكاليفها فيما ينفع الناس"، وفق البيان.

وطالب الحزب العضو فى منتدى المعارضة إلى حل فوري لمشكلة العطش الذي يشغل بال السكان هذه الأيام و"يهدد بكارثة إنسانية.

وحث اتحاد قوى التقدم من أسماها القوى الوطنية بالصمود والنضال من أجل الدفاع عن الدستور والذود عن المكتسبات الوطنية.
 


الكلمات المفتاحية : التعديلات, الدستور, المعارضة
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