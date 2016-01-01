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قوى التقدم : نتضامن مع الحمالة وقرار الإدارة " جائر"


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 8 نونبر 2016 - 09:01



قوى التقدم : نتضامن مع الحمالة وقرار الإدارة " جائر"
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دعا حزب اتحاد قوى التقدم إدارة ميناء نواكشوط المستقل و السلطات المعنية  إلى التراجع عن قرار تفريغ الحاويات خارج الميناء، معتبرا أن هذا الإجراء  " الجائر"أدى  إلى فقدان آلاف العمال  مصدر رزقهم الوحيد.

 

وندد الحزب المعارض  في بيان له بما أسماه  " القمع الوحشي " الذي تعرض له الحمالة أمس الاثنين من طرف قوات الأمن ،بعد إضرابهم السلمي ، احتجاجا على استمرار العمل بنقل الحاويات إلى المدينة دون تفريغها في الميناء.

 

وأعلن الحزب تضامنه التام  مع الحمالين في نضالهم" السلمي" من أجل نيل حقوقهم المشروعة ، مشيرا إلى أنه يحمل النظام مسؤولية ما يتعرض له هؤلاء المواطنون من "قمع" و"تنكيل" و"ظلم " ، وفق بيان الحزب.

 

ودخل الحمالة الأربعاء الماضي في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على استمرار العمل بنظام خروج الحاويات وتفريغها خارج الميناء، واعتبروا أن القرار "جائر" بحقهم.

 

يؤكد الحمالة المضربون أن تفريغ الحاويات خارج الميناء أثر بشكل كبير على مداخيلهم، فيما بقيت مداخيل الجمارك ورجال الأعمال ومكتب تشغيل اليد العاملة في الميناء "ثابتة ولم تتغير"، داعين إلى مراجعة الاتفاق المبرم سنة 2014. 



الكلمات المفتاحية : إضراب, حمالة, ميناء


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