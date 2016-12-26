رئيس الحكومة المغربية في زيارة رسمية لنواكشوط

قوى التقدم يدين المسيء ويحذر من "الإسلاموفوبيا"

موريتانيا: المنتدى يشيد ببيان الخارجية المغربية

صحة: نجاح تاريخي لمصل مضاد لفيروس الإيبولا

منظمات: 5 آلاف مهاجر غرقوا في المتوسط هذا العام

عقد الحكومة والوطنية لصيانة الطرق أمام الشيوخ

مساع لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان فى المناهج التربوية

المغرب يرفض تصريحات شباط ويصفها بـ"الخطيرة"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في
Sahara Media Agency : صحة: نجاح تاريخي لمصل مضاد لفيروس الإيبولا https://t.co/uZCIELKAP5
الثلاثاء 27 ديسمبر - 00:33
Sahara Media Agency : رئيس الحكومة المغربية في زيارة رسمية لنواكشوط https://t.co/5aAKWzOHO3
الاثنين 26 ديسمبر - 23:24
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

قوى التقدم يدين المسيء ويحذر من "الإسلاموفوبيا"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 26 ديسمبر 2016 - 21:46



قوى التقدم يدين المسيء ويحذر من "الإسلاموفوبيا"
مواضيع ذات صلة

دان حزب اتحاد قوى التقدم المعارض فى موريتانيا اليوم الإثنين أي سلوك مناف "لمبادئ ديننا الحنيف أو يمت بصلة للإسلاموفوبيا المنتشرة في بعض الأوساط، مؤكدا تبرأه من كاتب المقال المسيء.

وأعلن الحزب فى بيان تشبثه بالقيم والمقدسات الإسلامية "لشعبنا بمختلف مكوناته وحرصا على أن تسود العدالة والاستقرار"  منبها إلى المواقف المبدئية للحزب وشجبه للمقال غداة نشره مطلع 2014.

 وتوجه اتحاد قوى التقدم بنداء إلى كافة الشباب الموريتاني من مختلف مكوناته الوطنية "من أجل الدفاع عن قيمنا الإسلامية ومقدساتنا التي هي أساس وئام شعبنا ضمن موريتانيا مستقبلة ومستقرة وديمقراطية".

وحذر الحزب من أن الجدل الذى خلفته قضية كاتب المقال المسيء، وما وصفه بيان الحزب بالوضع المشحون قد "يخلق في البلاد جوا مقلقا قد تكون له عواقب وخيمة على السلم المدني"، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : الإسلام, المسيء, حزب


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة