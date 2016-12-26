قوى التقدم يدين المسيء ويحذر من "الإسلاموفوبيا"



دان حزب اتحاد قوى التقدم المعارض فى موريتانيا اليوم الإثنين أي سلوك مناف "لمبادئ ديننا الحنيف أو يمت بصلة للإسلاموفوبيا المنتشرة في بعض الأوساط، مؤكدا تبرأه من كاتب المقال المسيء.



وأعلن الحزب فى بيان تشبثه بالقيم والمقدسات الإسلامية "لشعبنا بمختلف مكوناته وحرصا على أن تسود العدالة والاستقرار" منبها إلى المواقف المبدئية للحزب وشجبه للمقال غداة نشره مطلع 2014.



وتوجه اتحاد قوى التقدم بنداء إلى كافة الشباب الموريتاني من مختلف مكوناته الوطنية "من أجل الدفاع عن قيمنا الإسلامية ومقدساتنا التي هي أساس وئام شعبنا ضمن موريتانيا مستقبلة ومستقرة وديمقراطية".



وحذر الحزب من أن الجدل الذى خلفته قضية كاتب المقال المسيء، وما وصفه بيان الحزب بالوضع المشحون قد "يخلق في البلاد جوا مقلقا قد تكون له عواقب وخيمة على السلم المدني"، وفق تعبيره.

