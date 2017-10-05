قوى التقدم يدين رفع قضية الشيوخ إلى المحكمة العليا

الحكومة الموريتانية تعقد اجتماعها الأسبوعي

"برقية" سنغالية تغضب الموريتانيين.. وبيرام ينسحب

النيجر: مقتل جنود أمريكيين على الحدود مع مالي

"يأتون غدا" ديوان شعر جديد في مكتبات نواكشوط

موريتانيا: دراسة لتحيين الصرف الصحي بنواذيب

موريتانيا: تمويل هندي لخط كهربائي بين نواكشوط ونواذيب

موريتانيا: افتتاح مقر لمجلس اللسان العربي بنواكشوط

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : السنغاليون سحبوا البرقية والموريتانيون ثبتوا التعليق !! https://t.co/8dyKus0q96
الخميس 5 أكتوبر - 13:34
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الحكومة الموريتانية تعقد اجتماعها الأسبوعي https://t.co/vgjvs5kUW5الحكومة-الموريتانية-تعقد-اجتماعها-ا… https://t.co/A1b68dNZhP
الخميس 5 أكتوبر - 13:32
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

قوى التقدم يدين رفع قضية الشيوخ إلى المحكمة العليا


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 5 أكتوبر 2017 - 11:30



قوى التقدم يدين رفع قضية الشيوخ إلى المحكمة العليا
مواضيع ذات صلة

دان حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني اليوم الخميس رفع ملف الشيوخ إلى المحكمة العليا ووصفه ب"المشين".

واعتبر الحزب فى بيان وزعه اليوم رفع الملف مجرد تصفية حسابات مع نواب حكموا ضمائرهم فيما اعتبروه مصلحة عليا للشعب، وفق تعبيره.
 
وطالب الحزب بإنهاء "هذه المتابعات خصوصا بعد رفض قاضي التحقيق ومحكمة الاستئناف طلب النيابة بحبس الشيوخ".
 
 وأضاف البيان أن ملف الشيوخ خال من أي مخالفة تؤدي إلى الحبس أو حتى الوضع تحت نظر القضاء، معتبرا أن اختيار الشعب للشيوخ يعطيهم الحصانة.
 
ودعا البيان من أسماها "القوى الحية" في البلاد إلى هبة شاملة لرفع الظلم عن ما وصفهم بالشرفاء، وإعادة الاعتبار إليهم.
 


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, المحمكة العليا, قوى التقدم
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة