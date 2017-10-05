قوى التقدم يدين رفع قضية الشيوخ إلى المحكمة العليا



دان حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني اليوم الخميس رفع ملف الشيوخ إلى المحكمة العليا ووصفه ب"المشين".



واعتبر الحزب فى بيان وزعه اليوم رفع الملف مجرد تصفية حسابات مع نواب حكموا ضمائرهم فيما اعتبروه مصلحة عليا للشعب، وفق تعبيره.



وطالب الحزب بإنهاء "هذه المتابعات خصوصا بعد رفض قاضي التحقيق ومحكمة الاستئناف طلب النيابة بحبس الشيوخ".



وأضاف البيان أن ملف الشيوخ خال من أي مخالفة تؤدي إلى الحبس أو حتى الوضع تحت نظر القضاء، معتبرا أن اختيار الشعب للشيوخ يعطيهم الحصانة.



ودعا البيان من أسماها "القوى الحية" في البلاد إلى هبة شاملة لرفع الظلم عن ما وصفهم بالشرفاء، وإعادة الاعتبار إليهم.

