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قوى التقدم يعلن دعمه للمشمولين في ملف ولد غدة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 4 سبتمبر 2017 - 16:53



قوى التقدم يعلن دعمه للمشمولين في ملف ولد غدة
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أعلن حزب اتحاد قوى التقدم اليوم الاثنين مساندته "للشيوخ والنقابيين والصحفيين والضباط ورجال الأعمال حتى يستعيدوا حريتهم الكاملة، ويسترجعوا حقوقهم المسلوبة".


وقال الحزب في بيان صحفي إن نظام ولد عبد العزيز  بدأ في تأليف مسرحية من خلال حملة الاعتقالات التي يقوم بها لإلهاء الرأي العام عن جملة من "المشاكل والجرائم والفضائح"، مطالبا من سماهم المناضلين والوطنيين الشرفاء بالوقوف ضد "التوجه الخطير الذي تجر إليه البلاد ولن يسلم منه الجار ولا المجرور" بحسب تعبير البيان.


وأضاف الحزب المعارض إنه "يدين بشدة اعتقال وسجن الشيوخ والنقابيين والصحفيين والضباط ورجال الأعمال لأسباب ومبررات واهية، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا وبدون تأخير" بحسب تعبير البيان.



الكلمات المفتاحية : شيوخ, قوى التقدم, نقابيين
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