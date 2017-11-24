قيادة الأركان الموريتانية تخلد ذكرى تأسيس القوات المسلحة





خلدت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية اليوم السبت في نواكشوط الذكرى السابعة والخمسين لتأسيسها،من خلال رفع العلم بمقر القيادة.





كما تم تخليد هذه الذكرى على عموم التراب الموريتاني، حيث شهدت مختلف عواصم ولايات الداخل الموريتاني احتفالات مماثلة تم خلالها رفع العلم في الثكنات العسكرية.





تخليد تأسيس القوات المسلحة لذكري تأسيسها، حضره في نواكشوط وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبدالله، وزير الدفاع الوطني وكالة، وقائد الأركان العامة للجيوش محمد ولد الشيخ محمد أحمد.





واستعرض الوزير رفقة قائد الأركان العامة للجيوش وحدات من الجيش والدرك والحرس أدت لهما تحية الشرف قبل أن يصافحا كبار قادة الأركان وقادة المكاتب والمديريات بقيادة الأركان العامة للجيوش والملحقين العسكريين في السفارات المعتمدة لدى بلادنا.



حضر الحفل القادة العسكريون لأركان الجيوش الموريتانية، مدراء الأمن والجمارك، وقائد أمن الطرق، وبعض قدماء قادة أركان الجيش والدرك والحرس الوطنيين، ورؤساء روابط متقاعدى الجيش والدرك، وبعض المنتخبين.



وتحتفل القوات المسلحة الموريتانية اليوم السبت بالذكري السابعة والخمسين لتأسيها، والتي تتزامن مع تاريخ الخامس والعشرين نوفمبر من العام 1960.

