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قيادي بمنتدى المعارضة يحضر انطلاق جلسات الحوار


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 29 سبتمبر 2016 - 17:34



قيادي بمنتدى المعارضة يحضر انطلاق جلسات الحوار
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أفاد مراسل صحراء ميديا من قصر المؤتمرات بنواكشوط حيث ينتظر انطلاق جلسات الحوار بحضور القيادي فى المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض محمد فال ولد بلال لجلسة افتتاح الحوار.

وأكد ولد بلال فى تصريح لصحراء ميديا أنه حضر بصفته الشخصية تلبية لدعوة خاصة ، ولاعلاقة لحضوره بالمنتدى الوطنى للديمقراطية.

وقال ولد بلال إنه يريد الإطلاع على ما سيدور فى جلسة افتتاح الحوار فقط، دون المشاركة فيه، وفق تعبيره.

وكان المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة ، وحزب التكتل، وإيناد قد أعلنوا مقاطعتهم لجلسات الحوار المنتظر إطلاقه مساء اليوم من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.


الكلمات المفتاحية : الحوار, المعارضة, المنتدى, ولدبلال


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