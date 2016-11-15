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كاتب المقال المسيء أمام المحكمة العليا الثلاثاء المقبل


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 10 نونبر 2016 - 12:40



كاتب المقال المسيء أمام المحكمة العليا الثلاثاء المقبل
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أفادت مصادر قضائية لصحراء ميديا اليوم الخميس، أن ملف كاتب المقال المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، محمد الشيخ ولد امخيطير، تمت برمجته للجلسة العلنية للغرفة الجزائية بالمحكمة العليا المقرر يوم الثلاثاء المقبل://1  (15-11-2016://2 ). 


وبحسب مصادر قضائية، فسيكون أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا خياران في الملف، إما إلغاء الحكم الصادر و إحالة الملف إلى محكمة استئناف نواذيب، بتشكيلة مغايرة لاستدراك ما أخلت به سلفها، وتطبيق المذهب المالكي.


و إما تأكيد الحكم الصادر و إحالة الملف إلى نفس المحكمة من اجل إعلان التوبة.
 

وكانت محكمة الاستئناف بنواذيب شمالي موريتانيا، أحالت كاتب المقال المسيء، إلى النيابة العامة، مايو الماضي لإحالة ملفه للمحكمة العليا بنواكشوط، بعد أن أكدت الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بالمدينة.
وقالت المحكمة في حكمها النهائي إنه وفق المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني فإنها حكمت عليه بالإعدام كفراً، ولكن توبته محل تقدير، وفق تعبير المحكمة.


الكلمات المفتاحية : إساءة, محكمة, ولد امخيطير


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