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كازنوف: نخوض حربا طويلة ضد "الإرهاب" بأفريقيا


صحراء ميديا + وكالات
السبت 31 ديسمبر 2016 - 13:28



كازنوف: نخوض حربا طويلة ضد "الإرهاب" بأفريقيا
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حذر رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف الخميس في نجامينا من أن الحرب ضد ما وصفه بالارهاب تستوجب الإستعداد لها لفترة طويلة.

وشدد  كازنوف فى مستهل زيارة لدولة التشاد على دعم فرنسا لتشاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها، وعلى دورها المهم في استتباب الأمن في منطقة الساحل.
 
واختار رئيس الحكومة الفرنسية في أول رحلة إلى الخارج منذ تعيينه في السادس من ديسمبر، منطقة في صلب الرهانات الامنية لفرنسا واوروبا.
 
وأضاف كازنوف عقب لقاء جمعه بالرئيس ادريس ديبو ايتنو أنه "من أجل أن تكون هذه المكافحة ذات فعالية في الخارج، يجب أن تكون لدينا شراكات مع دول صديقة تلتزم بالمدة وتتيح نجاح هذه الحرب التي ستكون معركة بنفس طويل".
 
وزار كازنوف القوة الفرنسية برخان ومقر قيادتها في نجامينا، والتي تضم نحو أربعة آلاف رجل في خمس دول في منطقة الساحل هي مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا.
 
وقال رئيس الوزراء الفرنسي أمام الجنود إن "على بلدنا الاستمرار في اتخاذ خيارات ميزانية طموحة وواضحة لصالح قواتنا المسلحة".
 
واعتبر كازنوف أنه يجب "مضاعفة" الجهود لأنه "علينا الاستعداد لحرب طويلة في بيئة استراتيجية تغيرت بشكل جوهري"، لافتا إلى أن "لا يمكن لأي حكومة أن تعفي نفسها من مسؤولية مماثلة".
 
وتابع "نحن نعلم أننا مدينون لكم في جهودكم لمكافحة الإرهاب"، معربا عن "الامتنان العميق" للعسكريين المتواجدين.
 
 
 
وتستهدف القوات المالية والفرنسية وقوات الامم المتحدة باستمرار بهجمات يسقط فيها قتلى في الشمال. لكن منذ 2015 امتدت هذه الهجمات لتطال مناطق اخرى من البلاد.
 
وكان الجنود التشاديون تدخلوا الى جانب الجيش الفرنسي في 2013 في مالي ودفعوا ثمنا باهظا منذ ذلك الحين في إطار قوة الامم المتحدة التي يشكلون احد اسسها.
 
وقتل اربعة جنود فرنسيين في مالي في 2016، بينما خطفت صوفي بيترونان التي تعمل في القطاع الانساني السبت في غاو حيث يتركز الجزء الاكبر من قوات برخان في مالي (أكثر من ألف جندي فرنسي)
 
 


الكلمات المفتاحية : الإرهاب, الأمن, التشاد, برخان, فرنسا


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