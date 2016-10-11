"كاسباروف" يكسب دعوى قضائية ضد روسيا



كسب جاري كاسباروف، بطل العالم السابق في الشطرنج، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد روسيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب سجنه بشكل غير قانوني وانتهاك حقه في حضور تجمع حاشد غاب عنه بسبب اعتقاله.



وترجع الدعوى التي أقامها الناشط السياسي كاسباروف، وهو مواطن روسي يقيم في الولايات المتحدة، إلى عام 2007 عندما صادرت السلطات الروسية تذكرته وجواز سفره واحتجزته في مطار شيرميتيفو في موسكو.



ومنعه الاعتقال من حضور تجمع حاشد لمعارضين سياسيين أثناء قمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في سامارا.



وأفاد بيان المحكمة أن كاسباروف (53 عاما) استجوب لمدة خمس ساعات بشأن ما إذا كانت تذكرة سفره مزورة.



وقال بيان المحكمة "في الوقت الذي زعمت السلطات أنها تحقق مع السيد كاسباروف لارتكابه جريمة التزوير لم يكن هناك أي دليل على التزوير بصرف النظر عن أن السلطات كان لديها اشتباه منطقي في إنه ارتكب هذه الجريمة".

