كان 2017: السنغال أول المتأهلين إلى الدور الثمانية

سحق منتخب السنغال نظيره زيمبابوي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية ضمن كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الغابون، فوز جعله أول الحاجزين إلى الدور الثمانية.



منتخب السنغال الباحث عن لقبه الأول، اكتفى في 13 دقيقة ليقضي على زيمبابوي بتسجيله هدفين ليرفع رصيده إلى ستة نقاط.



جاءت المباراة قوية من السنغال حيث افتتح مهاجم ليفربول سايدو ماني مجال التهديف بتوقيع الأول بعد مرور عشر دقائق، الهدف جاء بعد تمريرة عرضية من دياو كيتا لم يجد ماني صعوبة في إسكانها في الشباك.



وفي ظرف ثلاثة دقائق أضاف أسود التيرانغا الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة نفذها هنري سافيت من خارج منطقة الجزاء فشل حارس زيمبابوي موكورفا في التصدي لها.



وبعد الهدفين أكتفت السنغال اللعب في الوسط وتدويرها في ظل تراجع أداء منتخب زيمبابوي.



جاء الشوط الثاني في ظل تراجع منتخب زيمبابوي مكتفيا بالانكماش في الدفاع، لتنتهي المباراة بفوز السنغال وحجزه البطاقة الأولى إلى الدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.



وتصدر منتخب السنغال المجموعة بست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن تونس صاحبة المركز الثاني التي فازت 2-1 على الجزائر في وقت سابق اليوم بينما ظلت زيمبابوي بالمركز الثالث بنقطة واحدة متفوقة بفارق الأهداف على الجزائر متذيلة الترتيب.