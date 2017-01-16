كان 2017: حامل اللقب يسقط في فخ التعادل

استهل منتخب كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقب كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام منتخب توغو في مواجهة قوية أقيمت مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا المقامة في الغابون.



واتسمت المباراة في شوطيها بالمحاولات الخجولة من كلا الفرقين، حيث تركز منتخب توغو على لعبه بالإنكماش في الدفاع، إلا أن منتخب الفيلة كثف من هجماته خلال ربع الساعة الأخير.



ولم تفلح التغييرات التي أجراها مدربا الفريقين في تغيير مسار المباراة نحو تسجيل الأهداف، في بطولة خيمت عليها حتى الآن التعادلات.



ويعد هذا التعادل الرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث لم يحصل على النقاط الثلاث إلا فريق السنغال الفائز بثائية نظيفة، على منتخب تونس، أمس الأحد.



وينتظر منتخبي كوت ديفوار وتوغو اللذان حصلا على نقطة واحدة المباراة الثانية من المجموعة الثالثة والتي ستقام بعد قليل بين منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية.