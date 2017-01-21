كان 2017: غانا الطامحة.. ومصر الباحثة عن الذات‎

سيبحث منتخب غانا مساء اليوم السبت، عن ثاني فوز على التوالي في المجموعة الرابعة للتأهل إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية، إلا أن منافسها اليوم، منتخب مالي أثبت أنه خصم عنيد في البطولات السابقة.



مالي التي افتتحت البطولة بالتعادل مع مصر تأمل جماهيرها ان تخطف الفوز لتبقى في دائرة التنافس، الهزيمة تعني دخولها في حسابات معقدة في الجولة القادمة والأخيرة من المجموعات.



وبلغت غانا التي هزمت أوغندا 1- صفر في مباراتها الأولى - الدور قبل النهائي في آخر خمس نسخ للبطولة لكنها خسرت في مباراة المركز الثالث مرتين ضد مالي في 2012 و2013.



وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة تلتقي مصر مع أوغندا في ملعب بورت جنتيل، لقاء سيكون بمثابة تقديم للمواجهة القادمة بينهما في تصفيات كأس العالم في وقت لاحق هذا العام.



مصر ستكون عينه على النقاط الثلاث و الفوز على متذيل الترتيب أوغندا الباحث عن تقليل الخسائر في المباراة وتقديم مباراة مشرفة، وإزعاج منتخب مصر العائد إلى البطولة بعد ستة سنوات، آخر بطولة شارك فيها كان بطلها، وهو حامل الرقم القياسي للفوز بها.



ووجهت انتقادات للمنتخب المصري على أدائه الدفاعي في مباراته الافتتاحية بينما نالت أوغندا - العائدة لكأس الأمم بعد 39 عامًا من الغياب - الإشادة على روحها القتالية أمام غانا.