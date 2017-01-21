كان 2017: غانا الطامحة.. ومصر الباحثة عن الذات‎

ندوة شعرية في نواكشوط تتناول أغراضا مختلفة

مكتب جديد للهيئة الوطنية للموثقين الموريتانيين

بالفيديو.. حركة نقل اعتيادية عند بوابة بانجول

ازويرات: فرار حرسي حكم عليه بالسجن 7 سنوات

غامبيا: طائرة لنقل جامي وتحرك عسكري قرب المطار

بالفيديو.. عزيز يشرح ملامح حل الأزمة الغامبية

طائرة الرئيس تتحرك من مطار نواكشوط نحو غامبيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | بالفيديو.. حركة نقل اعتيادية عند بوابة بانجول https://t.co/vgjvs5kUW5بالفيديو-حركة-نقل-اعتيادية-عند-ب… https://t.co/mJfdYzdWDB
السبت 21 يناير - 15:43
Sahara Media Agency : ازويرات: فرار حرسي حكم عليه بالسجن 7 سنوات https://t.co/RvVMLJx0P0
السبت 21 يناير - 15:03
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

كان 2017: غانا الطامحة.. ومصر الباحثة عن الذات‎


انواكشوط - صحراء ميديا
السبت 21 يناير 2017 - 15:37



كان 2017: غانا الطامحة.. ومصر الباحثة عن الذات‎
مواضيع ذات صلة
سيبحث منتخب غانا مساء اليوم السبت، عن ثاني فوز على التوالي في المجموعة الرابعة للتأهل إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية، إلا أن منافسها اليوم، منتخب مالي أثبت أنه خصم عنيد في البطولات السابقة.
 
مالي التي افتتحت البطولة بالتعادل مع مصر تأمل جماهيرها ان تخطف الفوز لتبقى في دائرة التنافس، الهزيمة تعني دخولها في حسابات معقدة في الجولة القادمة والأخيرة من المجموعات.
 
وبلغت غانا  التي هزمت أوغندا 1- صفر في مباراتها الأولى - الدور قبل النهائي في آخر خمس نسخ للبطولة لكنها خسرت في مباراة المركز الثالث مرتين ضد مالي في 2012 و2013.
 
وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة تلتقي مصر مع أوغندا في ملعب بورت جنتيل، لقاء سيكون بمثابة تقديم للمواجهة القادمة بينهما في تصفيات كأس العالم في وقت لاحق هذا العام.
 
مصر ستكون عينه على النقاط الثلاث و الفوز على متذيل الترتيب أوغندا الباحث عن تقليل الخسائر في المباراة وتقديم مباراة مشرفة، وإزعاج منتخب مصر العائد إلى البطولة بعد ستة سنوات، آخر بطولة شارك فيها كان بطلها، وهو حامل الرقم القياسي للفوز بها.
 
ووجهت انتقادات للمنتخب المصري على أدائه الدفاعي في مباراته الافتتاحية بينما نالت أوغندا - العائدة لكأس الأمم بعد 39 عامًا من الغياب - الإشادة على روحها القتالية أمام غانا.


الكلمات المفتاحية : أمم افريقيا, اوغندا, بطولة, غانا, كان 2017, مالي, مصر


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة