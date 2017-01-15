كان2017: السنغال تخطف أول 3 نقاط على حساب تونس

تمكن المنتخب السنغالي من الفوز على المنتخب التونسي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2017 والمقامة في الغابون .



أسود التيرنغا تمكنوا من تسجيل الهدفين في الشوط الأول، حيث جاء الهدف الأول من ضربة جزاء نفذها مهاجم ليفربول ساديو ماني، فيما جاء الهدف الثاني من ضربة رأسية عن طريق كارا في الدقيقة 30.



وفي الشوط الثاني حاول منتخب تونس تدارك الموقف وإصلاح الوضع، لكن هجمات السنغاليين المرتدة كانت أخطر، لتنتهي المباراة بفوز السنغال .



وبهذا الفوز أعتلى السنغال صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط، هي الأول في البطولة حتى الآن بعد أربع مباريات، من مجموعتين، بعد تعادل الجزائر و زيمبابوي بهدفين لكل منهما من نفس المجموعة.